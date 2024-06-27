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        Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:02 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:02
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        Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart altyapısında yetişen, Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılırken, "Ufuk, takımımızda 19 numaralı formayı terletecek. Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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