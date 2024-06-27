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        Konya'da iki kızını öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

        Konya'nın Meram ilçesinde iki kızını bıçakla öldüren Suriye uyruklu babanın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 18:38 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:38
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        Konya'da iki kızını öldüren babanın yargılanmasına devam edildi
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        Konya'nın Meram ilçesinde iki kızını bıçakla öldüren Suriye uyruklu babanın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Yusuf E. ile taraf avukatları katıldı.

        Yusuf E. tahliyesini istedi, taciz suçundan cezaevinde olan yabancı uyruklu damadının kızlarını fuhşa alıştırdığını iddia etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Meram ilçesi Sahibata Mahallesi'nde Nevruz Sokak'ta yaşayan yabancı uyruklu Yusuf E, 24 Aralık'ta kızları Kevser El S. ile Merve E'yi öldürdüğünü belirterek, polise teslim olmuştu.

        Öldürülen Kevser El S'nin evli ve 2 çocuk annesi olduğu, eşi Muhammed El S'nin "taciz" suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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