Konya'da iki kızını öldüren babanın yargılanmasına devam edildi

Öldürülen Kevser El S'nin evli ve 2 çocuk annesi olduğu, eşi Muhammed El S'nin "taciz" suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

Yusuf E. tahliyesini istedi, taciz suçundan cezaevinde olan yabancı uyruklu damadının kızlarını fuhşa alıştırdığını iddia etti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Yusuf E. ile taraf avukatları katıldı.

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