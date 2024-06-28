Eşini kaybettiği kansere oğlu da yakalanan terzi, bu hastalıkla mücadele edenlerden ücret almıyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da karısını kaybettiği kansere oğlu da yakalanan 67 yaşındaki terzi Fevzi İçöz, bu hastalığın tedavisini görenlere ücretsiz hizmet vererek dayanışma örneği sergiliyor.

Yarım asır terzilik yaptıktan sonra emekli olan 3 çocuk babası İçöz, eşini 5 yıl önce karaciğer kanserinden kaybetti.

İçöz, karısının acısını atlatamadan büyük oğlunun da kan kanseri olduğunu öğrendi.

Hastalık nedeniyle çalışamayan 40 yaşındaki oğluna ve onun ailesine bakmak için yeniden mesleğe dönme kararı alan İçöz, dostlarının yardımıyla küçük bir terzi atölyesi açtı.

Dikiş makinesinin başına yeniden geçen İçöz, AA muhabirine, hem eşinin hem de oğlunun kanserle mücadele sürecinde büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.

- "İsterse 2-3 bin lira tutsun almam"

Bu hastalıkla mücadelenin maddi ve manevi zorluğunu en iyi kendisinin bildiğini belirten İçöz, atölyesini açarken, oğlunun da teklifiyle; 'bir nebze katkı olsun, dayanışma olsun' diye kanser hastalarından para almamaya karar verdiğini dile getirdi.

Ömrü yettiğince mücadele etmeye, oğluna ve torunlarına bakmaya devam edeceğini vurgulayan İçöz, "Hem kendi geçimimi, hem de oğlumun geçimini sağlamak için burayı açtım. Şükür iyi kötü çalışıyoruz. Sağlığım sıhhatim yerinde. Eşimi kanserden kaybettik. Oğlum da kanser. Oğlum 'baba, kanser hastalarından para almasak mı?' dedi. Bu vesileyle kanser hastalarından ücret almamaya karar verdim. İsterse takım diktirsin, isterse 2-3 bin lira tutsun almam. 'Para almayacağım' dedim ve almam." diye konuştu.