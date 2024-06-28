Konya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Akören ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı.
Konya'nın Akören ilçesinde, makilik alanda yangın çıktı.
Yeni Mahalle'de bulunan makilik alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Vatandaşların da desteğiyle yürütülen çalışmalarda, yangın söndürüldü.
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