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        Konya'da bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork çöp çıkarıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:01
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        Konya'da bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork çöp çıkarıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıkarıldı.

        Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Beytepe Mahallesi Şehit Hakan Gökçe Caddesi'ndeki bir apartmana gitti.

        Yapılan çalışmada, apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıktı.

        Ekipler, bölgede temizlik çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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