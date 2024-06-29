Konya'da bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork çöp çıkarıldı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıkarıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıkarıldı.
Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Beytepe Mahallesi Şehit Hakan Gökçe Caddesi'ndeki bir apartmana gitti.
Yapılan çalışmada, apartmanın bahçesinden 5 kamyon ve 3 römork dolusu çöp çıktı.
Ekipler, bölgede temizlik çalışması yaptı.
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