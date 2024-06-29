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        Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

        Konya'da ormanlık alanlara girişlerin, 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 18:49 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:49
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        Konya'da ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
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        Konya'da ormanlık alanlara girişlerin, 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği anımsatıldı.

        Ormanlara giriş konusunda uyarıları dikkate almayanlara idari ve adli işlem uygulanacağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ormanlarımızı olası yangınlardan korumak için Konya sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklanmıştır. Gelin, hep birlikte ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez ormanlarımızı koruyalım."

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