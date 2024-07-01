Hüyüklü kızlar voleybolda şampiyon oldu
Hüyük ilçesinde Mini Kız Voleybol Takımı il şampiyonu oldu.
Hüyük ilçesinde Mini Kız Voleybol Takımı il şampiyonu oldu.
Konya'da düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'na katılan Yunus Emre Ortaokulu Mini Kız Voleybol Takımı, şampiyon olmayı başardı.
Selçuk Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonunda oynanan yarı final maçında galibiyet elde etti.
Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, "Şampiyon kızlar, ilçenin gururları hepinizi tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin." dedi.
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