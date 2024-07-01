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        Hüyüklü kızlar voleybolda şampiyon oldu

        Hüyük ilçesinde Mini Kız Voleybol Takımı il şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:34
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        Hüyüklü kızlar voleybolda şampiyon oldu
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        Hüyük ilçesinde Mini Kız Voleybol Takımı il şampiyonu oldu.

        Konya'da düzenlenen Mini Voleybol Turnuvası'na katılan Yunus Emre Ortaokulu Mini Kız Voleybol Takımı, şampiyon olmayı başardı.

        Selçuk Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonunda oynanan yarı final maçında galibiyet elde etti.

        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, "Şampiyon kızlar, ilçenin gururları hepinizi tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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