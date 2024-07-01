Konya'da 10 ton balya saman yandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 10 ton balya saman kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 10 ton balya saman kullanılamaz hale geldi.
Ortakaraören Mahallesi'ndeki balya samanlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında, 10 ton balya samanı zarar gördü.
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