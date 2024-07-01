Konya'da 5. Astronomi Festivali düzenlendi
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi'nin 5. Astronomi Festivali (AstroFest), astronomi meraklılarını bir araya getirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Konya Bilim Merkezi'nin 5. Astronomi Festivali (AstroFest), astronomi meraklılarını bir araya getirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, astronomi, uzay ve havacılık gibi bilim alanlarına olan ilginin artırılması amacıyla düzenlenen AstroFest'in beşincisi "Herkese Biraz Gökyüzü" temasıyla Konya Büyükşehir Belediyesinin Beyşehir Atabey Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.
Konya'dan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden ailelerin çocuklarıyla katıldığı etkinlikte, farklı yaş gruplarına hitap eden astronomi ve STEAM atölyeleri, yarışmalar, doğa yürüyüşleri, gündüz ve gece gökyüzü gözlemleri, söyleşiler ve sunumlar yapıldı.
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