Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erdoğan Y. idaresindeki 42 AJY 813 plakalı otomobil, gece saatlerinde, Seydişehir - Konya kara yolu Karabulak Kavşağı'nda devrildi.
Kazada yaralanan Erdoğan Y, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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