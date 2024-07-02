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        Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:00
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        Seydişehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Erdoğan Y. idaresindeki 42 AJY 813 plakalı otomobil, gece saatlerinde, Seydişehir - Konya kara yolu Karabulak Kavşağı'nda devrildi.

        Kazada yaralanan Erdoğan Y, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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