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        Konya'da otomobil römorka çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde otomobilin römorka çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:35
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        Konya'da otomobil römorka çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde otomobilin römorka çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sabri A. (71) idaresindeki 07 AFK 73 plakalı otomobil, Aşağı Mahallesi Akşehir Caddesi'nde önünde seyreden A.G'nin kullandığı 06 PMU 52 plakalı traktöre takılı römorka çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Ayhan Sayın (33) ve Harun A. (38) yaralandı.

        Bölgeye yönlendirilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sayın ile Sabri A, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan Sayın, yolda hayatını kaybetti.

        Traktör sürücüsü A.G, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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