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        Konya'da STK'lerden sağduyu çağrısı:

        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Kayseri'deki olaylar ve sonrası yaşananlarla ilgili provokasyona gelinmemesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:52
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        Konya'da STK'lerden sağduyu çağrısı:
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        Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Kayseri'deki olaylar ve sonrası yaşananlarla ilgili provokasyona gelinmemesi çağrısında bulundu.

        Ceylan, Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin sistematik tarzda ırkçı ve nefret dalgalarıyla boğulma tehlikesi geçiren ülke görünümüne sürüklenmeye çalışıldığını söyledi.

        Bireylerin işlediği cürüm veya kabahatlerin öne çıkartılarak köken ayrımları ve ithamları üzerinden saldırganlığın meşrulaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Ceylan, nefret dalgasının beslediği linç atmosferinin yaygınlaştırılmak istendiğine dikkati çekti.

        Ceylan, ırkçı provokasyonların toplumun huzur ve barışını tehdit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kamuoyuna sükunet çağrısında bulunuyoruz. Bu ülkeyi, toprakları ve milleti sevmenin göstergesinin vandallık olmadığını hatırlatıyoruz. Kendisini bu ülkeyi seven olarak tanımlayan bütün kardeşlerimizi; güvenlik görevlilerine ve hükümet yetkililerinin yönlendirmelerine riayet etmeye, toplumsal huzuru bozacak hiçbir girişimde bulunmamaya davet ediyoruz."

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