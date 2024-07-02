Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, tedavi altına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kadın, tedavi altına alındı.
Şerife B, Esentepe Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'ta bir köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.
Kadın, ihbar üzerine adrese yönlendirilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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