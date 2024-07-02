Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de Kent Konseyi kuruldu

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun öncülüğünde kurulan Kent Konseyi başkanlığına Çetin Aksakbağı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de Kent Konseyi kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun öncülüğünde kurulan Kent Konseyi başkanlığına Çetin Aksakbağı seçildi.

        Şaban Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Kent Konseyi toplantısında Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Kent Konseyi çalışmasının Seydişehir'de ilk kez oluşmasını sağlayarak önemli çalışmalara imza atılacağını kaydetti.

        Ustaoğlu, Kent Konseyi'nin, ilçenin daha iyi yönetilmesi ve vatandaşların karar alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Seçim beyannamemizde de yer alan, günümüzde demokrasinin mihenk taşı olan Kent konseyi, kentimizin gelişimi ve sorunlarının çözümü konusunda önemli bir platform olacaktır." ifadesini kullandı.

        Başkanlığını Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Vekili Şenol Göçeren’in yaptığı genel kurul seçimlerinde Çetin Aksakbağı Kent Konseyi başkanlığına seçildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?

        Benzer Haberler

        Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Konya'da STK'lerden sağduyu çağrısı:
        Konya'da STK'lerden sağduyu çağrısı:
        Konya'da tarımsal destek başvuruları başladı
        Konya'da tarımsal destek başvuruları başladı
        Konyaspor, 19 günlük kampa 3 yeni oyuncusuyla girdi
        Konyaspor, 19 günlük kampa 3 yeni oyuncusuyla girdi
        Konya'da otomobil römorka çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da otomobil römorka çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki
        Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki