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        Konya Spor Lisesi'nde spor salonu inşası sürüyor

        Selçuklu Belediyesi, Konya Spor Lisesi'ne kazandırılacak, Konyasporlu merhum futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:46 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:46
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        Konya Spor Lisesi'nde spor salonu inşası sürüyor
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        Selçuklu Belediyesi, Konya Spor Lisesi'ne kazandırılacak, Konyasporlu merhum futbolcu Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımını aralıksız sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlik, eğitim ve spor alanındaki hizmetlere büyük önem veren Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan okullara ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor.

        Bu çerçevede Konya Spor Lisesi'nde inşa edilen kapalı spor salonu, bodrum ve zemin kattan oluşacak; bodrum katında 4 spor salonu, 2 soyunma odası, teknik alanlar ve duşlar yer alacak.

        Zemin katta ise hentbol ölçeğinde spor salonu, 2 adet soyunma odası, bay-bayan öğretmenler odası ve duş alanları bulunacak.

        Çalışmalar kapsamında okula yine açık suni çim saha da yapılacak.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

        "Konya Spor Lise'mizde kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı vardı. Selçuklu Belediyesi olarak lisemizde gayet modern, spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim sahayı kazandırmak için çalışmalara başladık. Günümüz koşullarına uygun ve tüm detaylar düşünülerek inşa edilen spor salonlarımızın imalat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah okulumuza çocuklarımızın daha modern ve konforlu bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak nitelikli bir tesisi kazandıracağız."

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