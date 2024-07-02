Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'dan Karatay'ın bahçelerine övgü

        Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırıldıktan sonra şehrin gözde mekanları haline gelen Mevlana Gül Parkı, Lavanta Bahçesi ve Hobi Bahçesini ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçenin bahçelerini çok beğendiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'dan Karatay'ın bahçelerine övgü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırıldıktan sonra şehrin gözde mekanları haline gelen Mevlana Gül Parkı, Lavanta Bahçesi ve Hobi Bahçesini ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçenin bahçelerini çok beğendiğini ifade etti.

        Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arısoy, Karatay'ı ziyareti sırasında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan yatırımları hakkında bilgi aldı.

        Arısoy, belediyeler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaparak, Karatay'ın bahçelerini ve yeşil alan çalışmalarını çok beğendiğini söyledi.

        Karatay Belediyesinin çevreye duyarlı projelerini yerinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Arısoy, "Lavanta ve Gül bahçeleri, hem estetik hem de ekonomik açıdan örnek projeler. Hobi Bahçesinde de vatandaşlar toprakla buluşuyor, şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıyor. Gerçekten hepsi birbirinden güzel projeler." diye konuştu.

        Karatay Belediye Başkanı Kılca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Kötü koku ihbarından ceset çıktı! Eve giren sağlık ekibi fenalaştı
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
        Hindistan'da izdiham faciası: 87 ölü
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Bir haftalık üvey dedesini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyen ve gözünü kaybeden Enes, sağlığına kavuşmak istiyor
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi
        Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi
        Konya Spor Lisesi'nde spor salonu inşası sürüyor
        Konya Spor Lisesi'nde spor salonu inşası sürüyor
        Seydişehir'de Kent Konseyi kuruldu
        Seydişehir'de Kent Konseyi kuruldu
        Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Konya'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı
        Konya'da STK'lerden sağduyu çağrısı:
        Konya'da STK'lerden sağduyu çağrısı:
        Konya'da tarımsal destek başvuruları başladı
        Konya'da tarımsal destek başvuruları başladı