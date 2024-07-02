Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'dan Karatay'ın bahçelerine övgü

Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırıldıktan sonra şehrin gözde mekanları haline gelen Mevlana Gül Parkı, Lavanta Bahçesi ve Hobi Bahçesini ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçenin bahçelerini çok beğendiğini ifade etti.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arısoy, Karatay'ı ziyareti sırasında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan yatırımları hakkında bilgi aldı.

Arısoy, belediyeler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaparak, Karatay'ın bahçelerini ve yeşil alan çalışmalarını çok beğendiğini söyledi.