Konya'da mala zarar verme ve 1 kişiyi yaralamadan 4 şüpheli tutuklandı
Konya'da bir dükkana zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Konya'da bir dükkana zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir dükkana zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.
Öte yandan, sosyal medya üzerinden halkı tahrik edip provokasyon yaratmaya çalışan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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