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        Konya'da mala zarar verme ve 1 kişiyi yaralamadan 4 şüpheli tutuklandı

        Konya'da bir dükkana zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 20:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 20:05
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        Konya'da mala zarar verme ve 1 kişiyi yaralamadan 4 şüpheli tutuklandı
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        Konya'da bir dükkana zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir dükkana zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.

        Öte yandan, sosyal medya üzerinden halkı tahrik edip provokasyon yaratmaya çalışan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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