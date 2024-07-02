Konya'da mala zarar verme ve 1 kişiyi yaralamadan 4 şüpheli tutuklandı

Konya'da bir dükkana zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir dükkana zarar verilmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden halkı tahrik edip provokasyon yaratmaya çalışan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.