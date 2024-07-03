Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Altınekin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçlığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Altınekin ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçlığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan M.P'nin tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, M.P'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 112 sikke ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.P. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Sinan Ateş cinayeti davasında üçüncü celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında üçüncü celse
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Emekli polisten çifte cinayet! Baba ve oğlunu öldürdü
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum
        Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyordum
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!

        Benzer Haberler

        Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Konya'da başladı
        Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Konya'da başladı
        Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki (2)
        Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki (2)
        Konya'da mala zarar verme ve 1 kişiyi yaralamadan 4 şüpheli tutuklandı
        Konya'da mala zarar verme ve 1 kişiyi yaralamadan 4 şüpheli tutuklandı
        Konya'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı ve nişanlısı...
        Konya'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı ve nişanlısı...
        Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tu...
        Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tu...
        Meram Belediyesi yeşil alanlara bakım yapıyor
        Meram Belediyesi yeşil alanlara bakım yapıyor