Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de ağaçtan düşen kadın yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde dut ağacından düşen Fatma Cömert yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de ağaçtan düşen kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde dut ağacından düşen Fatma Cömert yaralandı.

        Ulukapı Mahallesi 154289 sokakta ikamet eden Cömert, dut toplamak için evinin bahçesinde bulunan dut ağacına çıkarken dengesini kaybederek düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Cömert'i Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen Cömert, daha sonra Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Beryl Kasırgası vurdu!
        Beryl Kasırgası vurdu!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!

        Benzer Haberler

        Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Konya'da başladı
        Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Konya'da başladı
        Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki (2)
        Konya'da Suriye'de yaşanan olaylara tepki (2)
        Konya'da mala zarar verme ve 1 kişiyi yaralamadan 4 şüpheli tutuklandı
        Konya'da mala zarar verme ve 1 kişiyi yaralamadan 4 şüpheli tutuklandı
        Konya'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı ve nişanlısı...
        Konya'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı ve nişanlısı...
        Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tu...
        Banka çalışanı ve nişanlısı, zimmetine 37 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tu...