Seydişehir'de ağaçtan düşen kadın yaralandı

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen Cömert, daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Ulukapı Mahallesi 154289 sokakta ikamet eden Cömert, dut toplamak için evinin bahçesinde bulunan dut ağacına çıkarken dengesini kaybederek düştü.

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