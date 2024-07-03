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        Karatay'da Lavanta Festivali düzenlenecek

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 6-7 Temmuz'da Lavanta Bahçesi'nde düzenlenecek Karatay Lavanta Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:50 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:50
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        Karatay'da Lavanta Festivali düzenlenecek
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        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 6-7 Temmuz'da Lavanta Bahçesi'nde düzenlenecek Karatay Lavanta Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti.

        Başkan Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, Karatay Lavanta Bahçesi'nin yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya başladığını söyledi.

        Bahçenin 6-7 Temmuz'da üçüncüsü gerçekleştirilecek olan "Karatay Lavanta Günleri"ne de ev sahipliği yapacağını duyuran Kılca, özel oyun, onlarca etkinlik ve sahne gösterileriyle ailelerin eğlenceli iki gün geçireceğini belirtti.

        Lavanta Bahçesi'ne yoğun ilgi gösteren ziyaretçilere teşekkür eden Kılca, şunları kaydetti:

        "Bu tür projeler, şehrimizin doğal güzelliklerini tanıtmak ve hemşehrilerimize keyifli zaman geçirme imkanı sunmak adına büyük önem taşıyor. Lavanta Bahçemizin her geçen gün daha fazla ilgi görmesi bizi mutlu ediyor ve daha fazla etkinlik düzenlememiz için motive ediyor. Bu noktada her sene düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen Lavanta Festivalimizi de 6-7 Temmuz tarihleri arasında bahçemizin karşısında oluşturacağımız alanda yapacağız. Ben herkesi bu hafta sonu gerçekleştireceğimiz Karatay Lavanta Günleri'ne davet ediyorum."

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