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        Hüyük'te 2 dönüm buğday tarlası yandı

        Hüyük'ün Görünmez Mahallesinde çıkan yangında 2 dönüm buğday tarlası yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:54
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        Hüyük'te 2 dönüm buğday tarlası yandı
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        Hüyük'ün Görünmez Mahallesinde çıkan yangında 2 dönüm buğday tarlası yandı.

        Görünmez mahallesinde Mevlüt Selek'e ait evin arka bahçesinde hayvan barınağının yanında başlayan yangın büyüyünce barınağın yanında bulunan saman balyaları ve 2 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi ve Hüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekipler yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

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