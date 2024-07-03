Hüyük'te 2 dönüm buğday tarlası yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi ve Hüyük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Görünmez mahallesinde Mevlüt Selek'e ait evin arka bahçesinde hayvan barınağının yanında başlayan yangın büyüyünce barınağın yanında bulunan saman balyaları ve 2 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

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