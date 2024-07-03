Genç KOMEK'te eğitimler başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Genç KOMEK Yaz Okulu'nda yüz yüze ve çevrim içi eğitimler başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Genç KOMEK'in 7-14 yaş arası çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili geçirme imkanı sunan kıymetli bir proje olduğunu belirtti.

Konya merkez ve ilçelerde bulunan 42 KOMEK ve ASEM binasında başlayan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çocuklar ve gençler için bu yıl da eğlenceli ve öğretici içerikler hazırlandığını ifade eden Başkan Altay, "Bu yıl hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek eğitimlere 20 bin 652 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Yavrularımız, milli ve manevi eğitimler başta olmak üzere spordan sanata, el becerisi etkinliklerinden gezi programlarına ve eğlenceli oyunlara kadar yine dolu dolu bir yaz tatili geçirecek. Yaz Okullarımıza kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize keyifli ve verimli bir tatil diliyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Şehir" politikaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve gençler için hazırlanan Özel Genç KOMEK Okulları da bu yaz eğitimlerine devam ediyor. Bu yıl eğitimler, Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu, Konevi İşitme Engelliler Okulu, Karatay Özel Eğitim Meslek Lisesi ve 15 Temmuz İlköğretim Okullarında gerçekleştirilecek. Eğitimler, Dokuma, Basit Dikiş, Mutfak, Kuran-ı Kerim, Orf Eğitimi, El Sanatları, Okçuluk, Resim, Değerler Eğitimi, Akıl Zeka Oyunları, Spor, Oyunlarla Matematik ve Makrome gibi branşlarda verilecek.