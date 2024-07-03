Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS tercih sürecinde öğrencilerin yanında

Komisyonlar, tercihlerin son günü olan 17 Temmuz 2024 tarihine kadar veli ve öğrencilere rehberlik edecekler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Haziran'da açıklanan LGS sınav sonuçları sonrasında başlayan tercih sürecinde, Konya genelindeki okullarda 618, rehberlik araştırma merkezlerinde 29, toplam 647 komisyonla öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.

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