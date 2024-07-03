Konya'da polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı

Konya'da görev yapan bir polis memurunun düşen Türk bayrağını öperek yerine astığı anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntü beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşılan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, polis memurunun bir otelden çıkarken kapıda asılı Türk bayrağının yere düştüğü görülüyor.

Daha sonra polis memuru bayrağın düştüğünü fark ederek giriş kapısına yöneliyor ve bayrağı yerden alıp 3 defa öptükten sonra görevliye vererek tekrar yerine asılmasını sağlıyor.