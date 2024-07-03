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        Konya'da polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı

        Konya'da görev yapan bir polis memurunun düşen Türk bayrağını öperek yerine astığı anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntü beğeni topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:49 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:49
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        Konya'da polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı
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        Konya'da görev yapan bir polis memurunun düşen Türk bayrağını öperek yerine astığı anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntü beğeni topladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşılan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, polis memurunun bir otelden çıkarken kapıda asılı Türk bayrağının yere düştüğü görülüyor.

        Daha sonra polis memuru bayrağın düştüğünü fark ederek giriş kapısına yöneliyor ve bayrağı yerden alıp 3 defa öptükten sonra görevliye vererek tekrar yerine asılmasını sağlıyor.

        Emniyet müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşkilatımızın şanlı bayrağımıza olan hassasiyetini bir kez daha gösteren mesai arkadaşımıza Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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