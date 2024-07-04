Hadim'de kiraz alım merkezinde denetim yapıldı

Kiraz alım merkezindeki tartıların doğruluğunu denetleyen ekipler, kasalardan düşülen dara tutarının üreticinin görebileceği bir yere yazılı olarak asılması gerektiğini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kiraz üreticileri ve tüccarların güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerin sıklaştırıldığı ifade edildi.

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