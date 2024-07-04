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        Hadim'de kiraz alım merkezinde denetim yapıldı

        Konya'nın Hadim ilçesinde zabıta ekipleri, kiraz alım merkezinde tartı ve dara kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:24
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        Hadim'de kiraz alım merkezinde denetim yapıldı
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        Konya'nın Hadim ilçesinde zabıta ekipleri, kiraz alım merkezinde tartı ve dara kontrolü uygulaması gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kiraz üreticileri ve tüccarların güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerin sıklaştırıldığı ifade edildi.

        Kiraz alım merkezindeki tartıların doğruluğunu denetleyen ekipler, kasalardan düşülen dara tutarının üreticinin görebileceği bir yere yazılı olarak asılması gerektiğini belirtti.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

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