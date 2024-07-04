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        Konya'da düşerek yaralanan leylek yavrusu tedaviye alındı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:07
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        Konya'da düşerek yaralanan leylek yavrusu tedaviye alındı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.

        Gökçimen Mahallesi'ndeki Merkez Cami kubbesinde bulunan yuvasından düşerek yaralanan leylek yavrusu, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı leyleğin Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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