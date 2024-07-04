Konya'da düşerek yaralanan leylek yavrusu tedaviye alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşerek yaralanan leylek, tedaviye alındı.
Gökçimen Mahallesi'ndeki Merkez Cami kubbesinde bulunan yuvasından düşerek yaralanan leylek yavrusu, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Yaralı leyleğin Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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