Konya'da hava ambulansı bir günlük bebek için havalandı
Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Burak ile Dilara Koyuncuoğlu çiftinin 1 günlük bebekleri nefes alma güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
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