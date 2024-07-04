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        Konya'da hava ambulansı bir günlük bebek için havalandı

        Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:15
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        Konya'da hava ambulansı bir günlük bebek için havalandı
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        Seydişehir ilçesinde nefes alma zorluğu çeken 1 günlük bebek, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

        Burak ile Dilara Koyuncuoğlu çiftinin 1 günlük bebekleri nefes alma güçlüğü şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

        Bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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