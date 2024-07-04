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        Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan zanlılardan 11'i tutuklandı

        Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 91 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:21
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        Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan zanlılardan 11'i tutuklandı
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        Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 91 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimiz genelinde Suriye uyruklulara yönelik gerçekleştirilen eylemlere karıştığı tespit edilen 91 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerden 11'i tutuklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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