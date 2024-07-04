Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karışan zanlılardan 11'i tutuklandı
Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 91 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 91 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimiz genelinde Suriye uyruklulara yönelik gerçekleştirilen eylemlere karıştığı tespit edilen 91 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerden 11'i tutuklanmıştır."
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