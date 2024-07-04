Konya'dan Sudan ve Somali'ye insani yardım malzemesi yüklü 3 tır gönderildi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi'nin, Sudan ve Somali'deki ihtiyaç sahipleri için hazırladığı insani yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır yola çıktı.

Konya İl Müftü Yardımcısı Kuddusi Uysal, Panorama Konya Müzesi önünde yapılan uğurlama töreninde, Sudan ve Somali'de uzun süredir devam eden çatışmalar neticesinde binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

O coğrafyadaki insanların, kıtlık ve kuraklık nedeniyle zor günler geçirdiğini aktaran Uysal, "Devletimiz tarafından AFAD koordinesinde gemiyle yardım gönderilmesi planlanmış, söz konusu gemiye TDV tarafından da destek verilmesi uygun görülmüştür." dedi.