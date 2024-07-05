Konyaspor'un 3. etap kamp programı belli oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un sezon öncesi yapacağı 3. etap kamp programı belirlendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un sezon öncesi yapacağı 3. etap kamp programı belirlendi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın 22 Temmuz-2 Ağustos'ta Slovenya'nın Kranjska Gora bölgesinde olacağı belirtildi.
Yeşil-beyazlıların, yurt dışı kampı süresince 4 hazırlık maçı yapacağı aktarıldı.
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