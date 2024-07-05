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        Konyaspor'un 3. etap kamp programı belli oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un sezon öncesi yapacağı 3. etap kamp programı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:55 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:55
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        Konyaspor'un 3. etap kamp programı belli oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un sezon öncesi yapacağı 3. etap kamp programı belirlendi.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın 22 Temmuz-2 Ağustos'ta Slovenya'nın Kranjska Gora bölgesinde olacağı belirtildi.

        Yeşil-beyazlıların, yurt dışı kampı süresince 4 hazırlık maçı yapacağı aktarıldı.

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