Hüyük'ten kısa kısa

Başkan Sefer, kan bağış aracını ziyaret ederek, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Muhtarlarında vatandaşları bilinçlendirmesi gerektiğini anlatan Sefer, "İlçemizin kalkınması için hep birlikte bir çaba sarf etmiş oluyoruz. İlçedeki ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürün desteklemeleri konusunda elemizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, Avrupa Birliği ve kalkınma ajanslarının desteklerinden Hüyük halkının faydalanması için çaba gösterdiklerini söyledi.

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