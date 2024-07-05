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        Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın cenazesi, Konya'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:17
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        Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın cenazesi, Konya'da defnedildi.

        Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından Ereğli ilçesine getirilen 33 yaşındaki Acar'ın naaşı, Camii Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

        Helallik alınmasının ardından Acar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Ulu Cami'ye getirildi.

        Burada şehidin tabutuna sarılan baba Cevat Acar gözyaşı döktü.

        Acar'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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