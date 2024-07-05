Vali Özkan ve Başkan Altay LGS Türkiye birincisi Konyalı öğrencilerle buluştu
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Konyalı öğrencilerle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Valisi Vahdettin Özkan, öğrencilerin bütün soruları doğru cevaplandırarak tam puan almasının önemli bir başarı olduğuna dikkati çekerek, bu yolculuğa destek veren herkesi tebrik etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise öğrencilerin, belediye olarak her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 2024 LGS'de Konya'dan 20 Türkiye birincisi çıkmasının çok gurur verici olduğunu belirterek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.
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