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        Konya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Konya'da mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:36
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        Konya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
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        Konya'da mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılan keçi sahibine teslim edildi.

        Adem Uslu'ya ait keçi, Konya-Antalya sınırındaki Küpe Yaylası'nda, kayalıklar arasından yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

        Uslu'nun ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

        Kurulan makara sistemiyle uçuruma inen ekipler, keçiyi yukarıya çıkararak sahibine teslim etti.

        Uslu, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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