65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri başladı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, "şenlik çağrısı" ile başladı.

Akşehir Belediyesine gelen tellallar, Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal'ı makamında ziyaret etti. Tellallar, davulun tokmağını Köksal'a vererek şenlik daveti yaptırdı.

Akşehir Hükümet Konağı'na da giden tellallar, Kaymakam Mehmet Özel'i makamında ziyaret etti, sokak ve caddelerde davul çalarak halkı şenliğe davet etti.

Etkinlikler kapsamında Nasreddin Hoca Türbesi'nde, "Hoca'yı Şenliğe Çağrı" töreni yapıldı.