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        Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü

        Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 05.07.2024 - 18:51
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        Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kargacı Mahallesi Organize Sanayi Kavşağı'nda aralarında husumet bulunduğu öğrenilen tır şoförleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.K. ve oğlu M.K. (15) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        M.K. burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili S.K. M.E. ve A.K. gözaltına alındı.

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