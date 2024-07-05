Konyaspor, yeni sezonda korkulan bir deplasman takımı olmak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı, takımın son yıllarda kaybettiği gücünü yeniden ortaya çıkarmak ve yeniden korkulan bir deplasman takımı olmak istediklerini belirtti.

Çamdalı, takımla 1. etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, 2. etap kamp çalışmalarını 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Kayseri'de sürdüreceklerini ifade eden Çamdalı, "Kayseri'de 2. etap çalışmalarını tamamlayıp, Slovenya'ya gideceğiz. Kayseri'de Hollanda ekiplerinden Almere City ile hazırlık maçı yapacağız." dedi.

Çamdalı, takımın Slovenya'da yapacağı 3. etap kamp çalışmalarının, hazırlık maçlarıyla geçeceğini ve 4 hazırlık maçı yapmayı düşündüklerini aktardı. Hazırlık maçlarını dişli rakiplerle yapacaklarını vurgulayan Çamdalı, "Kendi gücümüzü ve durumumuzu analiz edebilmek için iyi rakipler tercih etmek istiyoruz. Umarım o kampı da sağlıklı bir şekilde tamamlayıp lige başlarız. Oyuncular en iyi şekilde hazırlanıyor." diye konuştu. Yeni sezona dair planlarına da değinen Çamdalı, şöyle devam etti: