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        Konya'da bir araçta 225 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Konya kent merkezinde bir araçta 145 kilo skunk ve 80 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:05
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        Konya'da bir araçta 225 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Konya kent merkezinde bir araçta 145 kilo skunk ve 80 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezine gelen bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 145 kilo skunk, 80 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Polis ekipleri araçtaki bir kişiyi gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, operasyon sonrası Narkotik Şubeyi ziyaret ederek operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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