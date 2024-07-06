Seydişehir'de anız yangını söndürüldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Değirmenci Mahallesi'nde kuşun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Meyve bahçesi ve eski araç lastiklerine sıçrayan yangını Seydişehir İtfaiye ekipleri söndürdü.
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