65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, "Akşehir'i arkama aldım bana bir şey olmaz" repliği büyük alkış aldı.

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