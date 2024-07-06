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        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor

        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:21
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        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sürüyor
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        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Etkinlikler kapsamında Akşehir Açık Hava Tiyatrosu'nda "Bir Baba Hamlet" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, "Akşehir'i arkama aldım bana bir şey olmaz" repliği büyük alkış aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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