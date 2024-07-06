Göktepe'de düzenlenen "Paragliding XC Training Competition" yarışmasında dereceler belli oldu

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu As Başkanı Abdullah Kahraman, yarışma alanındaki programa katılarak yarışma ile ilgili bilgiler aldı.

Yarışma öncesinde, KARDO Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Kuzey Irak Pençe Kaplan harekat bölgesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cebrail Acar ve tüm şehitler anısına gökyüzünde Türk bayrağı açıldı.

Yarışmanın erkekler kategorisinde Mustafa Ulutaş birinci, Faruk Karateke ikinci, Mustafa Uğurlu ise üçüncü oldu.

Göktepe'de 3-7 Temmuz'da düzenlenen "Paragliding XC Training Competition" yarışması, Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü pilotlarını bir araya getirdi.

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