Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kıbrıs gazisi Şerafettin Aslan vefat etti

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şerafettin Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:24 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıbrıs gazisi Şerafettin Aslan vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şerafettin Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Aslan'ın (71) Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Seyitharun Camisine getirildi.

        Gazinin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığına defnedildi.

        Törene Aslan ailesi ve yakınları ile Kaymakam Cevdet Bakkal, Seydişehir Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Ümit Lale, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Başkanı Yakup Söğüt, İlçe Jandarma Komutanı vekili Ender Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Çağdaş Altıntop ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği

        Benzer Haberler

        Fabrikada boya kazanı patladı: 1 yaralı
        Fabrikada boya kazanı patladı: 1 yaralı
        Göktepe'de düzenlenen "Paragliding XC Training Competition" yarışmasında de...
        Göktepe'de düzenlenen "Paragliding XC Training Competition" yarışmasında de...
        Hasta yakınının yaşamdan kopardığı Dr. Ekrem Karakaya, Konya'da anıldı
        Hasta yakınının yaşamdan kopardığı Dr. Ekrem Karakaya, Konya'da anıldı
        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sü...
        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri çeşitli etkinliklerle sü...
        Seydişehir'de anız yangını söndürüldü
        Seydişehir'de anız yangını söndürüldü
        Türkiye kick boksta Akdeniz Oyunları'ndaki ilk madalyalarını 2026'da kazanm...
        Türkiye kick boksta Akdeniz Oyunları'ndaki ilk madalyalarını 2026'da kazanm...