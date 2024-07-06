Kıbrıs gazisi Şerafettin Aslan vefat etti

Törene Aslan ailesi ve yakınları ile Kaymakam Cevdet Bakkal, Seydişehir Askerlik Şubesi Başkanı Astsubay Ümit Lale, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Başkanı Yakup Söğüt, İlçe Jandarma Komutanı vekili Ender Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Çağdaş Altıntop ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.