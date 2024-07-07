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        Konya'da aranan 2 firari FETÖ üyesi yakalandı

        Konya'da FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:06
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        Konya'da aranan 2 firari FETÖ üyesi yakalandı
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        Konya'da FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52) ile 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (54) gizlendiği adresler tespit edildi.

        Gözaltına alınan H.A. ve M.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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