İş hayatına katılan otizmli Emre ve Furkan çalışma azmiyle takdir topluyor

HAVVA DEREAĞZI - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bireylerin istihdam edilmesine yönelik hayata geçirilen çalışma kapsamında iş hayatına dahil edilen otizmli 29 yaşındaki Emre Sakinoğlu ve 21 yaşındaki Furkan Fidancı, benzer durumdaki bireylere örnek oluyor.

Sakinoğlu ve Fidancı, özel gereksinimli bireylerin hayata dahil olmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden bir şirketin gıda paketleme bölümünde yaklaşık 5 ay önce işe başladı.

Zamanla kendilerini daha iyi ifade eden Sakinoğlu ve Fidancı, kısa sürede işe uyum sağlayarak çalışanlarla arkadaşlık kurdu. Paketleme işlemini özveriyle yapan ikili, sempatik tavırları ve güler yüzleriyle şirketin neşesi oldu.

Yaklaşık 5 aydır çalışma hayatının içinde yer alan Emre Sakinoğlu, AA muhabirine, iş yerinde bir sorun yaşamadığını ve mutlu olduğunu söyledi. Ekonomik açıdan kazanç elde etmenin de kendisini mutlu ettiğini belirten Sakinoğlu, istihdam imkanı sağlayanlara teşekkür etti. - "Farkındalık oluşturduğumuz için ayrıca mutluyuz" Şirkette gıda mühendisi olarak görev yapan Serpil Özdengül de Emre ve Furkan ile şubattan bu yana çalıştıklarını belirterek, "Onlarla çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Farkındalık oluşturduğumuz için ayrıca mutluyuz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KONBELTAŞ Lojistik Merkezi ailesi olarak özel bireyleri istihdam etmekten çok mutluyuz. Bunun yaygınlaştırılması için biz de elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız. Özel bireylerin çalışmalarına imkan sağlamalıyız, biz onlarla çalışmaktan çok keyif alıyoruz." dedi.