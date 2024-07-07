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        Konya'da obruğa düşen köpek kurtarıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 20 metre derinliğindeki obruğa düşen köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 15:55 Güncelleme: 07.07.2024 - 15:55
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        Konya'da obruğa düşen köpek kurtarıldı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 20 metre derinliğindeki obruğa düşen köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

        Küçük Bece mevkisindeki obruğa köpeğin düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

        Kurdukları düzenekle obruğa inen itfaiye ekipleri yoğun ve zorlu çalışmanın ardından mahsur kalan köpeği kurtardı.

        Köy sakinlerinden Hüseyin Terzioğlu, "Bizim yeğenin köpeği buraya obruğa düşmüş. Yeğenim babası ve tarla sahibi İbrahim Karacan, itfaiyeye haber vermiş." dedi.

        Köpeğin sahibi Emre Aksöz, "Sulama yaparken köpeğim geziyordu, Buradaki obruğun içinden kuşlar kalktı. Kuşlar uçarken köpeğim onları kovalamak için geldi, çukuru görmemiş ve içine düştü. Babamı aradım, 112'yi aradım. İtfaiye geldi. Şimdi de kurtarıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Köpek kurtarıldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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