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        Balıkçı teknesiyle ulaştıkları adada doğa yürüyüşü yaptılar

        Beyşehir ilçesindeki doğa tutkunları Hacıakif Adası'nda düzenlenen yürüyüşte buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:02
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        Balıkçı teknesiyle ulaştıkları adada doğa yürüyüşü yaptılar
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        Beyşehir ilçesindeki doğa tutkunları Hacıakif Adası'nda düzenlenen yürüyüşte buluştu.

        Beyşehir Gölü'nde yüzölçümü en büyük adalardan biri olan Hacıakif Adası, son zamanlarda doğa severlerin çekim merkezi haline geldi.

        Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte doğa severler Hacıakif Adası’nda doğa yürüyüşü yaptı.

        Göle kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi'ndeki İskele mevkiinden bindikleri balıkçı tekneleriyle adaya ulaşan ziyaretçiler, adayı yakından görme ve tanıma imkanı buldu.

        Adada ağaçlıklar arasında 4 kilometre yürüyüş yapan doğa tutkunları içinde çok sayıda yarasanın yaşadığı bir mağaraya ulaşarak, içerisindeki doğal oluşumları inceledi.

        Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, göldeki Hacıakif Adası'nın oldukça merak uyandıran ve görülmek istenen bir mekan olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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