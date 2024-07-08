Konya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan ve daireyi kişi başı bin liraya kiraya verdiği tespit edilen, Suriye uyruklu H.A.N. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki adreste kaçak düzensiz göçmenlerin kaldığını tespit etti.

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