Beyşehir'de Anamas Dedegül Şenlikleri yapıldı

Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi sakinleri, Anamas Dağı eteklerindeki yaylada Anamas-Dedegül Şenliklerinde bir araya geldi.

Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Konya Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'nda da destek verdiği etkinliğe yerleşim merkezi dışında yaşayan çok sayı da gurbetçi Kurucuovalı da katıldı.

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen etkinlikte, ilahiler okundu, hatim duası yapıldı, müzik ve çeşitli yarışmaların yanı sıra Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun organizesiyle Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen aşçıların hazırladığı yöresel lezzet sunumları gerçekleştirildi.