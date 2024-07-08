Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de Anamas Dedegül Şenlikleri yapıldı

        Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi sakinleri, Anamas Dağı eteklerindeki yaylada Anamas-Dedegül Şenliklerinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de Anamas Dedegül Şenlikleri yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi sakinleri, Anamas Dağı eteklerindeki yaylada Anamas-Dedegül Şenliklerinde bir araya geldi.

        Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Konya Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye Aşçılar Federasyonu'nda da destek verdiği etkinliğe yerleşim merkezi dışında yaşayan çok sayı da gurbetçi Kurucuovalı da katıldı.

        Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen etkinlikte, ilahiler okundu, hatim duası yapıldı, müzik ve çeşitli yarışmaların yanı sıra Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun organizesiyle Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen aşçıların hazırladığı yöresel lezzet sunumları gerçekleştirildi.

        Programa Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ilçe başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Yolun kenarından işine gidiyordu! Feci olay!
        Ordu'da sel esareti! Metrekareye 186 kilogram yağış düştü
        Ordu'da sel esareti! Metrekareye 186 kilogram yağış düştü
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        NYT: Demokrat Parti Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünüyor
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        'Evde ek iş' ilanıyla 100 milyonluk vurgun! Hedef ev kadınları
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Suriye uyruklu ev sahibi, evini 17 kaçak göçmene kişi başı bin TL'ye kirala...
        Suriye uyruklu ev sahibi, evini 17 kaçak göçmene kişi başı bin TL'ye kirala...
        Konya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da Togg kullanıcıları buluştu
        Konya'da Togg kullanıcıları buluştu
        Balıkçı teknesiyle ulaştıkları adada doğa yürüyüşü yaptılar
        Balıkçı teknesiyle ulaştıkları adada doğa yürüyüşü yaptılar
        Konya'da obruğa düşen köpek kurtarıldı
        Konya'da obruğa düşen köpek kurtarıldı
        İş hayatına katılan otizmli Emre ve Furkan çalışma azmiyle takdir topluyor
        İş hayatına katılan otizmli Emre ve Furkan çalışma azmiyle takdir topluyor