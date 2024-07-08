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        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sürüyor

        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri 4. gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:36 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:36
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        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sürüyor
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        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri 4. gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Şenlikler kapsamında Akşehir'e gelen 8 yerli ve 5 yabancı halk oyunları ekibi Tarihi Kilise ve Hıdırlık meydanlarında gösteriler yaptı.

        Bu yıl ki şenliklere, Bursa Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü, Denizli Destan Dans ve Sanat Merkezi, Gaziantep Kültür Sanat Kulübü, Giresun Halk Eğitim Merkezi, İzmir Kordon Folklor Araştırma Spor Kulübü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İyte) Halk Dansları Topluluğu, Zonguldak Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Akşehir Halk Oyunları Ekibi, Arnavutluk, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, İran'dan temsilciler katıldı.

        Geldikleri yörelerin dans ve halk oyunlarının sergileyen konuk ekiplerin performanslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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