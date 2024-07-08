Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kulu'da çıkan yangında 6 bin balya saman yandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında 6 bin balya saman, 4 ton yem ve 30 tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kulu'da çıkan yangında 6 bin balya saman yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan yangında 6 bin balya saman, 4 ton yem ve 30 tavuk telef oldu.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ercan D.'ye ait büyükbaş hayvan çiftliğindeki balya tanzim alanında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 4 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın sonrası 6 bin balya saman, 4 ton yem yanarken, 30 da tavuk telef oldu.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sürüyor
        65. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sürüyor
        Beyşehir'de öğretmenler, çalıştıkları okulun sıralarını yeniledi
        Beyşehir'de öğretmenler, çalıştıkları okulun sıralarını yeniledi
        Beyşehir'de Anamas Dedegül Şenlikleri yapıldı
        Beyşehir'de Anamas Dedegül Şenlikleri yapıldı
        Suriye uyruklu ev sahibi, evini 17 kaçak göçmene kişi başı bin TL'ye kirala...
        Suriye uyruklu ev sahibi, evini 17 kaçak göçmene kişi başı bin TL'ye kirala...
        Konya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da Togg kullanıcıları buluştu
        Konya'da Togg kullanıcıları buluştu