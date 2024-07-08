Kulu'da çıkan yangında 6 bin balya saman yandı

Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan yangında 6 bin balya saman, 4 ton yem ve 30 tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ercan D.'ye ait büyükbaş hayvan çiftliğindeki balya tanzim alanında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 4 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası 6 bin balya saman, 4 ton yem yanarken, 30 da tavuk telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.